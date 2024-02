¿Quién fue Carl Weathers, famoso por su personaje en la saga “Rocky”?

ESTADOS UNIDOS.- Falleció Carl Weathers, a los 76 años de edad; fue actor y se destacó con el personaje de Apollo Creed en saga de películas “Rocky”, el personaje era un campeón de pesos pesados.

El deceso del actor sucedió el pasado jueves 1 de febrero, en su casa, ubicada en Los Ángeles, California. Su familia dio la noticia a través de un comunicado en Deadline y Variety; Carl murió pacíficamente mientras dormía.

Sylvester Stallone le dedicó unas palabras a través de un video que publicó en Instagram; que se viralizó de inmediato por la forma en que se despidió del querido actor.

“Hoy es un día muy triste para mí, quiero decir, estoy triste, no puedo decirles, sólo quiero contenerme porque Carl Weathers fue una parte indispensable de mi vida, mi éxito, todo sobre él, le doy todo el crédito porque cuando entré en esa habitación y lo vi por primera vez, vi su grandeza pero no me había dado cuenta de qué tanta y nunca hubiera logrado lo que logramos con Rocky sin él”