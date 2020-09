Quien difunda fotos del suicidio de Xavier Ortiz enfrentará consecuencias: Sergio Mayer

View this post on Instagram

😢😢😢😢🙏🙏 vía : @orlandoseguraoficial Muy lamentable. La policía de Guadalajara explica que supuestamente encontraron el cuerpo de @xavierortizr en la Colonia Providencia, el actor supuestamente se ahorcó en una escalera de caracol al interior de su vivienda. #noticiaendesarrollo🎥