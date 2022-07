¿Qué pasó en La Academia? Polémica con la nutrióloga y su dieta estricta

CIUDAD DE MÉXICO.- El domingo pasado, en el concierto de la La academia 20 años, se vivió una polémica con el estado físico de algunos alumnos, que puso en tela de juicio el trabajo de la nutrióloga y su dieta estricta.

El más reciente concierto de La academia se vio envuelto en polémica una vez que Santiago, uno de los alumnos, realizara una presentación deficiente para luego caer desvanecido.

Desde que terminó de interpretar el tema, Santiago aseguró que le faltaba aire; entonces, los críticos realizaron cuestionamientos sobre el tipo de nutrición y horarios de descanso de los académicos; pues el rendimiento de la mayoría no fue del todo satisfactorio, según el panel de jueces.

Asimismo, esta situación se sumó a la ausencia de Eduardo, quien antes de comenzar el concierto del domingo 24, presentó náuseas, contractura muscular y tensión; de inmediato lo trasladaron al hospital, e incluso se ausentó del concierto.

¿Por qué a los 21 años no rinden? Porque seguramente no están durmiendo lo que deberían”, señaló Lolita Cortés.

“Estoy viendo que anímicamente, no están rindiendo. Ahora, estamos teniendo dos conciertos por semana, no uno como antes.

La reconocida actriz de teatro musical lanzó una petición a la producción:

“Yo le pido a la casa por favor, atención a sus alumnos porque no están rindiendo en el escenario”.

De manera inmediata, Alexander Acha, director de La academia, pidió la palabra para dar a conocer su sentir.

“Muchas gracias por hacer la pregunta porque hay una realidad que sí es importante atender ya urgente, porque yo ya no me puedo quedar callado más con este tema.

Empezando con una nutrióloga que a los alumnos los tiene tronados. De una semana para acá se sienten débiles y no les está funcionando la dieta que les están poniendo”; exclamó respecto a Montserrat Borojas, la nutrióloga quien diseñó las dietas especiales para los alumnos.

“Solicito que inmediatamente retiren a esta nutrióloga, esto es algo serio. Estaban muy bien antes con su alimentación, estaban dando otra energía.

No han dormido lo suficiente, he solicitado en numerosas ocasiones que se les permita dormir a los alumnos. Yo no veo que estén necesitados de una nutrióloga, los veo sanos, fuertes, delgados… Está su carrera de por medio”, añadió el también cantante.