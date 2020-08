¡Otra vez! Melania niega su mano a Donald Trump [VIDEO]

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos volvió a ser tendencia luego de que le negara su mano a su esposo Donald Trump.

Esto ocurrió el pasado 16 de agosto, durante su llegada a Nueva Jersey, pero el video tomó fuerza en las últimas horas.

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w

— The Hill (@thehill) August 16, 2020