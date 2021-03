Novia de Rix rompe el silencio y asegura que la está pasando mal

MÉXICO.- Anna Shpak, novia del youtuber Rix, rompió el silencio y habló de la detención de su pareja, luego de que fuera acusado de abuso sexual.

A través de las redes sociales, la modelo salió en su defensa y aseguró que no se encuentra bien por la situación que atraviesa su novio.

“Perdón por desaparecer. No estoy bien, ustedes no se imaginan lo que estamos pasando como familia. Donde están acusando, difamando, con las injusticias tan fuertes, tratar de destruir la vida de la persona y familia. No deseo esto a nadie, y no tengo palabras para explicar…”, manifestó Shpak.