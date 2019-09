Nick Carter, de Backstreet Boys, pide orden de restricción contra su hermano Aaron

ESTADOS UNIDOS.- Nick Carter, integrante de los Backstret Boys, aseguró que su hermano Aaron lo amenazó de muerte y trató de matar su mujer (esposa de Nick), que está embarazada.

Luego de esto pidió una orden de alejamiento contra su hermano menor, que determina que tiene que estar a más de treinta metros de Nick, su esposa, hijos y otros miembros de la familia.

“Después de pensarlo cuidadosamente, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya reclamado que pidamos una orden de alejamiento contra Aaron. A la luz del comportamiento cada vez más alarmante y su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo por nacer, no nos quedó más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia”, dijo Nick en un tuit.

Por su parte Aaron, dijo sentirse asombrado por las acusaciones en su contra y dijo que no ha visto a su hermano en años.

“No le deseo ningún daño a nadie, especialmente a mi familia. Todo lo que pido a mi familia es que me dejen solo. Esto es sangre, no amor. Nunca estaré junto a ustedes y no quiero estarlo. Yo soy el que dice que se ha acabado. Solo necesito alejarme de esto. No quiero tener nada que ver con él y estoy trabajando en mí. Los amo, chicos, gracias por su apoyo. Y Nick, por favor, mantente alejado de mí”.

So my brother just got a a restraining order against me. And I was just served lol — Aaron Carter (@aaroncarter) September 17, 2019