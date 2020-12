Netflix anuncia sus próximos estrenos para el 2021

CIUDAD DE MÉXICO.-Las plataformas de streaming siguen siendo lideradas por Netflix, su contenido continúa como el favorito de los internautas; el próximo año, al igual que éste, nos estará sorprendiendo con estrenos de grandes series y películas.

La plataforma no para de dar sorpresas a sus usuarios, y es que el próximo 31 de diciembre se estará estrenando una de las series más esperadas: “El mundo oculto de Sabrina”

Eso no es todo, porque en enero del 2021 podrás disfrutar de varios estrenos exclusivos de Netflix, así que te aconsejamos que prepares tus palomitas con tiempo.

Estrenos de Netflix en enero de 2021

La primera que aparece en la lista es la serie “Cobra Kai” con su tercera entrega, todo indica que el 8 de enero podrás estar disfrutando de esta nueva temporada.

Por su parte, “Moncarca”, cuya productora es la actriz veracruzana Salma Hayek, estará disponible en facebook desde el primero de enero, al igual que “My Hero Academia”.

Uno de los estrenos más esperados por los niños es la segunda temporada de “Jurassic World: Campamento Cretácico”.

La séptima entrega de “Orange is the new black” estará disponible el 27 de enero.