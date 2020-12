Netflix adelanta el estreno de la tercera temporada de Cobra Kai

Netflix les dio una sorpresa a los fans de Cobra Kai, pues anunció el adelanto del estreno de la tercera temporada de la serie.

Fue el mismo William Zabka, quien interpreta a Johnny Lawrence, el que dio el aviso.

Lawrence consideró que la fecha original, el 8 de enero del 2021, era muy distante así que la adelantó para el día 1.

Cobra Kai Season 3 now drops JANUARY 1 only on Netflix. So QUIET!

Happy Holidays, dorks. – Johnny Lawrence 🐍 pic.twitter.com/0YTiJ6vZOO

— Cobra Kai (@CobraKaiSeries) December 24, 2020

La noticia se dio a través de un video en el que se puede ver al rival a muerte de Daniel Larusso (Ralph Macchio) manipulando la fecha desde su computadora, artefacto al que se enfrentó tras alejarse de la realidad por mucho tiempo.

Pero esto no termina, pues parece que los guionistas le echaron ganas y al final se dio a conocer que la temporada 4 ya se encuentra en producción.