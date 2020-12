Muere Jaime Camil Garza, padre de Jaime e Issabela Camil; actores envían sus condolencias a la familia

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales se dio a conocer la muerte del empresario Jaime Camil Garza, padre de los actores Jaime Camil e Issabela Camil.

El empresario tenía varios días internado en un hospital en Acapulco.

El esposo de Issabela Camil, Sergio Mayer, informó, en su cuenta de Twitter, que Jaime Camil Garza había fallecido.

De igual manera, la actriz Angelica Vale, amiga de Jaime Camil, expresó sus condolencias

Sin embargo, los hijos del empresario no han emitido mensajes sobre la muerte de su padre.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Sergio Mayer, quien anteriormente había señalado que Jaime Camil Garza se encontraba em los últimos momentos.

El actor destacó que que la familia ya estaba despidiendo al empresario.

Tanto actores, políticos, empresarios, enviaron sus condolencias a la familia Camil.

No hay palabras. No hay nada que uno pueda decir.

Tiempo, mi querido @jaimecamil. Recuerdo perfecto haber visto a tu papá saliendo de verte en el escenario. Me preguntó: “¿que tal mijo?”

Le respondí: “chingón, es de familia”. Se atacó de la risa y me abrazó.

Un gran hombre. QEPD

— Mauricio Martínez (@martinezmau) December 7, 2020