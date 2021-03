Muere Álex Casademunt de Operación Triunfo; David Bisbal reacciona

CIUDAD DE MÉXICO.- Álex Casademunt, participante del concurso de la televisión española “Operación Triunfo”, murió este martes luego de sufrir un accidente automovilístico en Barcelona.

La noticia de la muerte de Casademunt fue filtrada por un trabajador de emergencias que arribó al accidente; la tragedia corrió rápidamente en las redes sociales, ni siquiera su familia estaba enterada cuando esto ya se encontraba en la plataforma virtual.

Su agencia de representación se pronunció al respecto mediante Twitter:

Nació en Vilassar de Mar, Barcelona, el 30 de junio de 1981; en 2001 se inscribió para la primera edición de Operación Triunfo, donde obtuvo el décimo lugar.

En dicho proyecto, conoció a artistas como Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natalia Rodríguez y David Bustamante.

Fue presentador de programas de televisión como ‘Los Lunnis’ o ‘¡Mira quién baila!’; también formó parte del elenco del musical ‘Mamma Mia’.

A través de Twitter, Bisbal reaccionó a la trágica noticia; indicó que tiene helado el corazón:

“Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”.