Mira aquí todos los detalles y ganadores de los Latin Grammy 2019

LAS VEGAS, NEVADA.- La tarde noche de este jueves se llevó a cabo el 20 aniversario de la entrega de los Grammy Latinos.

La tan esperada noche comenzó con una actuación en la que Prince Royce, Anitta, Fito Páez, Natalia Jiménez, Beto Cuevas, Calibre 50, Carlos Rivera, Draco Rosa, Leonel García, Milly Quezada, Olga Tañón, Reik y Tony Succar rindieron un homenaje a la música latina.

La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de Ricky Martin, acompañado por las actrices Roselyn Sánchez y Paz Vega.

Para esta edición se tomaron en cuenta discos y canciones lanzadas entre el 1 de junio del 2018 y el 31 de mayo del 2019.

Cabe hacer mención que los reguetoneros de renombre como J Balvin, Bad Bunny, Ozuna, Daddy Yankee, Maluma o Nicky Jam mostraron su descontento por la falta de nominaciones a su género.

La cantante Mon Laferte se volvió tendencia en Twitter pues llegó a la alfombra roja de los Latin Grammy con un pañuelo verde en el cuello y un mensaje escrito en el cuerpo.

En su pecho y en medio de su busto se podía leer: “Chile me dueles por dentro Me sangras por cada vena Me pesa cada cadena Que te aprisiona hasta el centro…”