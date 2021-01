Mhoni Vidente predice que Rix terminará en prisión por violar a Nath Campos

CIUDAD DE MÉXICO.- Mhoni Vidente volvió a hacer sus famosas predicciones; esta vez, declaró que el youtuber Rix terminará en la cárcel por el abuso sexual que ejerció sobre Nath Campos.

En un video, compartido por “El Heraldo Televisión”, Mhoni mostró su apoyo a Nath Campos y reconoció su valentía por levantar la voz y denunciar el abuso que sufrió; pues hay muchas personas que callan estas situaciones por miedo.

La pitonisa, comentó que ella también ha sufrido violencia; así que entiende a las mujeres que deciden callar estos hechos.

Sin embargo, recalcó que estamos en una época nueva, así que invitó a todas las mujeres a denunciar los abusos que sufran.

“Mi apoyo total a todas las mujeres que han sufrido violación, que se han tenido que callar. Yo fui una de esas personas, me tenía que callar porque yo soy de otra generación, ustedes, hijas, son más jóvenes, denuncien, alcen la voz, no se queden calladas, no tengan miedo “, indicó la astróloga.

Mhoni explicó que nada justifica una violación, que las mujeres tienen derecho a tomar alcohol y a vestirse como les plazca, sin que esto sea una “provocación”.