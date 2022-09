Lista negra de James Gunn, de actores con los que no le gusta trabajar

El cineasta James Gunn, de ‘Guardianes de la galaxia’ y otras películas y series de DC Cómics, afirmó que tiene un listado con actores con los que no tiene buena relación.

En la industria del cine, y sobre todo en Hollywood trabajar se convierte en algo realmente complicado. Sabemos que actores de la talla de Brad Pitt han afirmado que hay compañeros con los que no quiere trabajar. Y parece que James Gunn, cineasta de Guardianes de la galaxia y El pacificador, lo corrobora.

El cineasta James Gunn ha trabajado, a lo largo de su carrera, con actores y actrices muy variados, como Chris Pratt, Liv Tyler, Margot Robbie, Viola Davis, Kevin Bacon, Vin Diesel, Kurt Russell, Sylvester Stallone o Idris Elba.

Sin embargo, a lo largo de los años, como él mismo ha confesado, se ha dado cuenta de que hay personas con las que los rodajes se hacen más llevaderos y es mucho más sencillo trabajar.

No llegar al set cuando toca es un strike para el realizador. Eso sí, no reveló nombres de su lista negra, pero deja claro que si tuviera que destacar a una persona con la que podría trabajar toda la vida, ese sería John Cena.

No. Different films have different vibes. I personally am looser than I used to be – I often change stuff on set, which was heretical to me around Vol 1 time. But preparation takes many forms – you can be loose but prepared. There’s a difference between that & not giving a fuck. https://t.co/qNGbFzDIp3

— James Gunn (@JamesGunn) August 27, 2022