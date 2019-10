La fama es un infierno: Lady Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga es una cantante famosa del género pop rock nacida en New York que a puesto en duda su bienestar, pues en un mensaje que publicó ha preocupado a todos sus fans por el estado de ánimo que presenta, pues todo parece indicar que esta atravesando por episodios complicados de emociones.

En el mensaje que compartió habla de lo duro que es obtener fama y sus consecuencias; “La fama es una prisión” han sido las palabras con las que Lady Gaga se expresó a través de su cuenta de Twitter.

Fame is prison — Lady Gaga (@ladygaga) October 25, 2019

Recordemos que Gaga ganó un Óscar a la mejor canción original con “Shalow” en la exitosa película A star is born, con lo que alcanzó más fama y probablemente la esté llevando a agobiarse por ser tan conocida .

Hace unos días también la cantante anunció estar soltera después de que se le relacionara con uno de sus ingenieros de sonido también, hubo especulaciones de que fue la causante del divorcio entre Bradley Cooper e Irina, aunque han negado que entre ellos haya alguna relación que no sea de amistad.

Hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto y los fans preocupados están siendo optimistas y no descartan la idea de que sea solo un adelanto de la próxima canción de Lady Gaga y no algo malo.

Cynthia Germanotta, mamá de la artista confesó en un programa de televisión estadounidense que su hija sufrió bullying en su adolescencia y que incluso había un grupo en Facebook titulado “Stefani Germanotta, nunca serás famosa”, cosa que afirma que vivió duros momentos. Sin embargo, Lady Gaga es la primera mujer en la historia en ganar un Óscar, un Grammy, un Globo de Oro y un BAFTA en un mismo año.