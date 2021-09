“La Casa de Papel, temporada final” y “Happier than Ever: Una carta de amor para Los Ángeles” Viernes de streaming

Happier than Ever: Una carta de amor para Los Ángeles

Llega la música a Disney Plus de la mano de Billie Eilish y su concierto especial titulado Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.

La cantante estará acompañado por Gustavo Dudamel quien, a su vez, estará al frente de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil).

El documental está ridigido por Rober Rodríguez y muestra la actuación de lo joven cantante en el Hollywood Bowl de Los Ángeles; las imágenes estarán mezcladas con increíbles animaciones que ilustrarán cada canción.

Pero ante todo, este concierto es un tributo a Los Ángeles y una oportunidad perfecta para escuchar de principio a fin ‘Happier Than Ever‘, el reciente disco de Eilish con el que dio continuidad al impresionante fenómeno de su debut ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘.