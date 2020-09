Kylie Jenner se despide del reality familiar Keeping Up with the Kardashians

ESTADOS UNIDOS.- Kylie Jenner lejos de ponerse sentimental por el fin del reality familiar, decidió tomarse una foto en el comedor de su hogar, mostrando el cuerpo que tiene.

Luego de que se dieron a conocer el fin de Keeping Up with the Kardashians, las hermanas dieron a conocer su sentir en redes sociales.

La foto de la joven empresaria Kylie, alcanzó más de 5 millones de likes y varios comentarios de todo tipo; ya supera los 27 mil.

En la imagen se observa a la joven Jenner con un traje pegado de pies a cabeza en color negro y con varios agujeros, por lo que se puede ver la ropa interior.

Además Kylie optó por usar unos lentes para combinar su llamativo diseño.

Algunos de los comentarios que recibió fue acerca de su cumpleaños 24 con el que podía lanzar una nueva colección de maquillaje.

También ha demostrado en redes sociales que disfruta de la cuarentena al máximo, pues se ha pasado viajando y relajándose en la alberca junto a su hija Stormi.

Keeping Up with the Kardashians

El fin de Keeping Up with the Kardashians fue anunciado por Kris Jenner quien aseguró que el show terminaría para siempre, debido a diversas situaciones, entre ellas la pandemia.

Sus fans reaccionaron de inmediato a la publicación en redes sociales.

“Para nuestros increíbles fans Con el corazón pesado hemos tomado la difícil decisión como una familia de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos shows de spin-off, estamos más que agradecidos a todos ustedes que nos han visto durante todos estos años – a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas, y las muchas relaciones e hijos. Siempre valoraremos los maravillosos recuerdos e incontables personas que hemos conocido en el camino”.

