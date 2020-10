Khloé Kardashian revela que dio positivo a Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- En un reciente capítulo de Keeping up with the Kardashians, revelaron que Khloé dio positivo a Covid-19.

El resto de la familia manifestó que fueron días muy difíciles, pues no podían dejar de estar estresados y preocupados por ella.

Anteriormente se había publicado un video en donde Kim Kardashian hablaba sobre la salud de su hermana debido a que la notó con mucha tos.

“Estamos esperando ansiosamente los resultados de Khloé para ver si lo tiene o no. Quiero decir, mi instinto me dice que sí, sólo porque está muy enferma y eso realmente me asusta por ella, porque puedo decir que ahora se está asustando y que está muy nerviosa por eso”, dijo Kim Kardashian a las cámaras de su programa en el más reciente capítulo.

Mientras tanto se mostraron imágenes de Khloé realizándose la prueba de Covid-19.

“He estado en mi habitación todo va a estar bien, pero estuve muy mal durante un par de días”, señaló Khloé.

Sobre los síntomas que presentó, dijo que tuvo vómitos, temblores, tos, falta de oxígeno y terribles dolores de cabeza.

“Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía”, apuntó.

Finalmente comentó que se debe tomar este asunto con seriedad porque es real, incluso compartió cuando Kanye West pasó por lo mismo.

Hasta el momento se desconoce si alguien más de la familia pudo haberse contagiado, entre ellos, su hija y su pareja que viven con ella.

Lo que sí se puede saber es que la empresaria ha conseguido recuperarse de la mejor manera ya que se vio en el reciente festejo que organizó Kim en una isla privada.

Con información de El Debate.