Kate del Castillo revela detalles de la noche que pasó con el “Chapo” Guzmán

ESTADOS UNIDOS.- La actriz mexicana, Kate del Castillo, reveló, en una entrevista para el programa Ted Table Talk: The Estefans, los detalles de la noche que se quedó en casa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En diversas ocasiones, Kate ha hablado al respecto, pero esta vez confesó que tuvo miedo de que el líder del cártel de Sinaloa abusara sexualmente de ella.

Detalló que no tenía contemplado quedarse a dormir en el lugar del encuentro, por lo que tuvo miedo de que El Chapo la violara o la matara.

Sin embargo, tras este hecho no violento, le perdió un poco el miedo y decidió proponerle que hicieran una película y con lo recaudado ayudar a las familias que han perdido a alguien a causa del crimen organizado.

Aunque la respuesta fue positiva, la actriz seguía temerosa.

“Entonces me miró con sus grandes ojos y me dijo: ‘Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo’. Nos abrazamos y dijo “me voy”. Entonces se fue y literalmente me arrastré a la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo. Me tumbé en la cama sin quitarme nada”, contó la actriz mexicana.” explicó.