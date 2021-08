Julio Preciado es hospitalizado y operado de emergencia

GUADALAJARA.- El cantante Julio Preciado fue hospitalizado de emergencia el pasado jueves, luego de que se le reventara un vaso ocular; este sábado el intérprete habló acerca de su salud.

En entrevista para el programa Ventaneando, preciado relató que lo operaron de emergencia, pero que la cirugía fue todo un éxito y no tuvo que permanecer por mucho tiempo en el hospital.

Además, relató todo acerca del problema en su ojo que lo tuvo que llevar hasta el hospital y el quirófano. Explicó que todo se trató de un coágulo que por un momento le hizo perder la visión del ojo derecho.

Luego de esto, el cantante decidió acudir con su oculista para que lo revisará y saber qué era lo que tenía. Agregó que físicamente él no sentía que tenía nada, pero su ojo derecho había dejado de funcionar por un momento.

“Hablé con mi oculista de Guadalajara, que fue el que me operó en Mazatlán y me quitó mis cataratas. Yo me tomé fotos y parecía que no tenía nada, pero no veía nada en el ojo derecho, el doctor me dijo que fuera”