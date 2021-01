Julián Gil da positivo a Covid-19; no hay espacio en hospitales para atenderse

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Julián Gil, se comunicó a través de sus redes para compartir que hace unos días comenzó con síntomas fuertes de Covid-19; incluso buscó atenderse en algún hospital, sin embargo, no había camas disponibles.

El actor apareció con un semblante cansado y con falta de aire en ocasiones; comenzó a relatar que se contagió de Covid-19; ya tiene 5 días con el diagnóstico positivo.

Julián Gil participa actualmente en una producción de Televisa a cargo de Juan Osorio; descartó por completo el hecho de haber contraído el virus en las grabaciones, pues hace 11 días que no frecuenta el foro.

“Me he cuidado muchísimo, pero no sé cómo ni cuando me contagié, me ha tocado el covid … he seguido todos los protocolos durante casi un año, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde”, expresó con un un halo de angustia en su voz.