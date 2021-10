J Balvin celebra 25 años de Pokémon con canción 

MÉXICO.- El cantante de reggaetón J Balvin estrena la canción “Ten cuidado” para celebrar los 25 años en Pokémon.

Este viernes 15 de octubre, J Balvin lanzó su video oficial de la canción “Ten cuidado” con la cual se une a la celebración por los 25 años del reconocido anime Pokémon.

El video que se encuentra en la plataforma de Youtube se puede observar al cantante caminando por la calle mientras que en la letra se va mencionando diversos pokémon como: Hitmontop, Totodile, Loudred, Charizard y Pikachu.

Otros de los artistas que también se unieron a la celebración fueron Post Malone, Mabel y Katy Perry quienes también crearon temas similares.

El álbum de “Pokémon 25” será lanzado físicamente e incluirá el CD, 1 póster y 1 hoja de estampas de Pikachu, aunque por el momento sólo está confirmado para las tiendas Target en Amazon de Estados Unidos.

Pokémon 25: The Album is out today! 🎉🎶

Music artists from around the world have come together to celebrate #Pokemon25 with an exclusive compilation album just for you, Trainers.

Learn more: https://t.co/h3nCKN0j3H pic.twitter.com/gitmHmmsMV

— Pokémon (@Pokemon) October 15, 2021