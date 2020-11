Horóscopos del 04 de noviembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Hay un nuevo asunto en tu vida, probablemente relacionado con alguna enseñanza que te está llevando a pasar muy buenos ratos con ese aprendizaje. No te quedes ahí, sigue avanzando en ello. Busca tiempo par ampliar ese conocimiento.

Puede que te preocupe hoy algo que tiene que ver con gastos o con recibos de alguna clase y que quizá se te haga un poco cuesta arriba, pero ya verás como no va a ser tan dificultoso como te estás imaginando. Al final hay una ganancia o algo te cuesta menos.

Ten precaución con los wasap que mandes hoy porque alguno de ellos puede decir una cosa y quien lo reciba interpretar otra muy distinta. Escribe todo con mucha claridad, que no queden dudas. Los malentendidos no te van a favorecer nada.

Lo que veas hoy puede dejarte algo alucinado o alucinada porque será algo con lo que no cuentas o te parece extraño. Pero te darás cuenta de que la realidad tiene muchas facetas distintas, acéptalo y no tengas tantos prejuicios porque las cosas varían.

Tus ganas de hacer nuevas cosas o de buscar otros aspectos de algo no van a ser hoy muy intensas, más bien será una jornada de tono bajo en la que te apetecerá más estar a tu aire y con pocos asuntos entre manos. Date el placer de no preocuparte de nada.

Si encargas alguna labor a alguien, procura no perder de vista el asunto y asegurarte de que hacen lo que tu necesitas o quieres. Hay despistes que te pueden perjudicar bastante, ten precaución y vigila bien que todo salga como debe de ser.

Echas de menos a un amigo o a una amiga que ahora ya no vive cerca de ti y con quien pasabas muchos ratos de conversación y comunicación muy entrañable. Es verdad que se ha alejado, pero sigue ahí y puedes seguir en contacto con ella gracias a la tecnología.

No descartes recibir alguna crítica por una gestión que has realizado y que no ha salido a gusto de todos. Es normal que a veces no se pueda contentar a todo el mundo. Lo importante es tu honestidad y que lo has hecho con toda la verdad posible.

Estarás mucho mejor hoy si no te dejas llevar por sentimientos y emociones negativas como la ira, porque eso no te aportará nada bueno y tu imagen se puede resentir bastante. Ten precaución con lo que dices, es mejor que antes de hablar cuentes hasta 10.

Hoy estarás con cierta tranquilidad, al menos más que la que tenías ayer por ciertos temas. No es necesario que le sigas dando vueltas a algo que ya ha pasado y no tiene ningún remedio. No ha sido culpa tuya, convéncete de ello.

Paralizarse no es una opción y si se trata de una relación, es cierto que aún puedes resentirte de una ruptura o de una discusión, pero lo mejor es que sigas adelante sin dejar que nada ni nadie te frene. Ya ha pasado lo peor y ahora toca regenerarse.

Tienes costumbre de estar en contacto con bastante gente y quizá ahora eches de menos eso porque tus circunstancias han variado en bastantes cosas. No te preocupes, pronto recuperarás todo eso que tantos ratos buenos te ha hecho disfrutar.