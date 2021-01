Horóscopos 29 de enero del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Tus elecciones de hoy serán las acertadas y verás cómo alguien te da toda la razón y eso hará que tu espíritu esté en calma. Puede que por la noche recibas una llamada que te va a hacer mucho bien. Será de alguien a quien tienes en mucha estima.

Hoy te conviene desconectar de ciertas conversaciones que no te traen ningún elemento positivo y que, al contrario, pueden dejarte un mal sabor de boca. Proponte pasarlo bien y con calma, desconecta el móvil y olvídate de todo lo frívolo o poco educado.

Puede que tengas un ejemplo cercano de una persona que ha sabido manejar cierto asunto con mucha habilidad, quizá te de un buen consejo y debes escucharlo. Tus amigos te van a apoyar incondicionalmente en todo lo que hagas hoy. Confiarán en ti.

A veces es bueno saber perder y aceptar la derrota o una equivocación. Hoy te darás cuenta de que eso forma parte de la experiencia y que se aprende de ello. Esa experiencia te valdrá de mucho muy pronto. Procura no olvidarla.

Sigues bajo la influencia de la luna y eso hoy te proporcionará momentos muy agradables en el plano más íntimo y personal. Te alejas de algo que no te convenía y abrazas definitivamente lo más correcto. Un familiar está muy pendiente de ti.

Hay cierto asunto que es mejor aclarar cuanto antes con la pareja o con alguien que es muy cercano y que se ha podido sentir dolido por algo que has dicho sin pensar mucho. Ojo con esas palabras, pide perdón y reconduce la situación para que no vaya a peor.

Escuchar más y mejor te puede ayudar a que tu comunicación con los demás sea más fluida. No te sorprendas mucho si hoy te gusta hablar con alguien de más edad, mayor, porque te enseñará cosas magníficas. Es una oportunidad que no debes perder.

No te centrarás bien hoy en ningún asunto complejo, así que lo mejor es que lo dejes para otro momento en el que mentalmente estés mejor. Procura descansar más y no te plantees hoy mucha fiesta. Debes buscar algo de calma y silencio.

Hay en ti cierta tendencia a exagerar, especialmente con la pareja, que debes de controlar. No les des importancia a contrariedades tan nimias como un retraso o un olvido. Son cosas cotidianas, asúmelo. Cuida de lo económico, no gastes mucho.

Cierta ambición no es nada conveniente en este momento. Rebaja tus expectativas y adécualas a ciertas circunstancias. Valora lo que tienes y no sólo lo material que pudieras obtener. El éxito no es lo que los demás piensan, sino lo que ti sientes.

Enfocarse en lo que ahora está a tu alcance y sacarle el mejor partido es la decisión más acertada que puedes tomar. Si te muestras flexible con los acontecimientos, te sentirás mucho mejor. Si tienes hijos, céntrate en ellos hoy.

Las prevenciones respecto a tu salud son importantes para ti y para los demás. Hoy lo tendrás muy claro y actuarás en consecuencia, lo que te llevará a ser coherente. Alguien te lo agradece mucho porque ve que de esa manera también piensas en ella o en él.