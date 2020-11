Horóscopos 28 de noviembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Vas a contemplar cómo alguien que te lo ha hecho pasar mal tiene que afrontar una situación complicada que no se espera. Para ti será un alivio ver que las cosas se ponen en su sitio y todo el mundo ve cómo llevabas razón y cómo se resuelve a tu favor.

Estarás con algo de cansancio y no lo podrás evitar más que haciendo un alto en el camino para reponer fuerzas. Eso significa que será mejor que hoy no hagas demasiados esfuerzos de ninguna clase. Aléjate de cualquier tipo de negatividad.

Hoy debes estar con la atención muy despierta porque necesitas controlar las palabras de alguien que pueden resultar muy importantes para ti en muchos aspectos. Observar todo lo que sucede a tu alrededor será esencial para saber lo que debes hacer.

Hoy tendrás claro que puedes mejorar en muchas cosas y ese ímpetu y esas ganas de ser mejor te van a valer mucho para reconciliarte contigo y con algunas personas muy importantes para ti y que están cerca. Será un día muy importante.

Es importante que no dejes que alguien, puede ser un hijo si tienes, mantenga una relación de dependencia contigo. Es hora de que a pesar de cualquier circunstancia, cada uno tome las riendas de su propio destino. Es lo mejor para que las cosas fluyan adecuadamente.

No te sorprendas si hoy vives una experiencia bastante fuera de lo común que no te esperas. Será algo que aprenderás de golpe o algo que te puede impactar mucho. En cualquier caso esa experiencia un tanto rara te traerá una reflexión importante.

Necesitas poner fin a una situación que no te gusta nada en la relación con una persona, quizá un amigo o una amiga con quien ha habido algún enfado, quizá por una cuestión ideológica. El perdón puede obrar milagros, no lo dudes. Ponte a ello.

El sedentarismo no te favorece en absoluto y hoy te darás cuenta de que tengas la edad que tengas, debes moverte y no quedarte en un sillón. Haz cualquier clase de actividad que suponga estar en movimiento, porque también tu mente te lo va a agradecer.

Tendrás que aclarar algún asunto un poco engorroso, quizá en un lugar al que tendrás que ir por mucho que no te apetezca. Debes prepararte mentalmente para ello, ya que no te quedará más remedio que hacer frente al tema y resolverlo de una vez.

Has estado dando muchas vueltas a cómo decirle a alguien una cosa que no quieres seguir haciendo y llevas toda la razón, porque es algo con lo que no estás de acuerdo. Hazlo de una manera tranquila y sin acritud. Pero no cedas en tu elección.

Aprovecha el fin de semana para hacer algo de ejercicio ya que tu organismo necesita un poco de movimiento porque quizá ha estado demasiado parado por alguna circunstancia física, pero ya ha llegado el momento de volver a ponerse en marcha.

Un amigo será hoy el centro de tu interés, ya que deberás ayudarle o consolarle en algún sentido y eso hará que vuelques mucho tiempo en esa tarea. Pero ten cuidado para que no se convierta en una cuestión que te deje demasiado triste o con melancolía.