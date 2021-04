Horóscopos 26 de abril del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Escucharás algo que te suena muy bien porque de alguna manera es un soplo de esperanza y eso contribuye a que se rebaje cierta tensión en tu interior. Quizá alguien estaba ejerciendo una presión que desaparece. Vas a empezar a respirar con mucha más calma.

Encaras una nueva etapa profesional que tendrá que ver con lo social o lo político y es algo que te exige una postura de mucha atención, pero te sentirás con mucha energía para afrontarlo. Ten cuidado, debes dejar tiempo para relajarte y descansar, no te agotes.

Hay algo hoy que te trae buenos recuerdos y estarás con una disposición psicológica de dejarte llevar por esas imágenes evocadoras. Está bien si no te suponen caer en nada parecido a la melancolía, porque eso no te conviene para nada.

Hay una regeneración importante en algunas cosas que dabas por perdidas, sobre todo en las que habías puesto mucha carne en el asador o habías creído firmemente en ellas y se habían diluido. Ahora esa renovación te da muchos ánimos.

Lo que hoy te importará de verdad será cómo está tu familia y sus necesidades más acuciantes, incluso te puedes plantear que alguien te pueda echar una mano en algún asunto doméstico. Lo conseguirás y podrás organizarlo todo, aunque con esfuerzo.

No te metas en gastos que no vienen al caso en este momento ya que pueden suponerte después algunos problemas que ahora mismo no ves. Es mejor que continúes fiel a ti y mantengas el orden.

Por fin ves la luz en un tema que ya estaba siendo demasiado pesado y que suponía una carga. Ese alivio será muy llamativo en lo económico y te supondrá que puedes hacer frente a ciertos gastos. Sonreirás e incluso te darás un pequeño capricho.

Vas a saltar por las palabras de una persona que no te hacen mucha gracia pero tienes que darte cuenta de que el problema no es de esa persona si no tuyo, porque tienes bastante tensión acumulada. Respira hondo y pide disculpas, quizá así te sientas mejor.

Tienes pendiente un asunto y hoy debes de ponerte a solucionarlo. Quizá tiene que ver con un tema familiar que viene de lejos y ha vuelto a salir a la luz por ciertas últimas circunstancias sobrevenidas. Es ya hora de dejar los miedos y afrontarlo.

No cabe duda de que hay ciertas noticias que hoy te pueden producir mucho impacto y que tendrás que afrontar con la mayor calma posible. Ve paso a paso para comprender todo en su totalidad. Verás que hay cosas que puedes hacer.

No dejes que nadie te diga hoy lo que debes de pensar sobre un tema que ha levantado mucha polémica a tu alrededor. Intenta que respeten tu postura, aunque a veces parezca muy impopular. Ganar el respeto de los demás va en las dos direcciones.

Adviertes a alguien, probablemente un familiar, de que no haga algo que te parece puede suponerle algo negativo a largo plazo y llevas razón. Deberás convencerle con argumentos muy potentes porque estará demasiado metido en sus ideas.