Horóscopos 22 de marzo del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Hoy llegas a saber algo muy interesante y es que muy pronto podrás cerrar cierta etapa que no te gusta nada, que te ha traído alguna clase de desafección o de tristeza. Eso ya se acaba y respiras con mucha más tranquilidad y te relajas.

Tu parte más cerebral va a ser la que predomine hoy y eso es algo que te favorece ya que te ayudará a salir de un problema que se puede plantear en el trabajo y que sabrás solucionar con mucho acierto. Aplicarás la lógica y el sentido común.

Buscar el equilibrio será uno de los esfuerzos que debes hacer en este momento, pero debes de tener muy claro que no será en vano. Recibirás ayuda si la pides, así que no te lo pienses más. Es hora de ponerte en marcha, no lo dejes por miedo.

Si piensas que quedándote en tu “concha” puedes obtener lo que buscas, estás en un error. Baja a la tierra y sal de tu timidez, aunque al principio lo puedas pasar un poco mal, después te sentirás mucho mejor. Debes buscar tu mejor yo.

No se te ocurrirá hoy nada especial para hacer fuera del trabajo, pero eso no es nada malo porque quizá lo que necesitas es un poco de calma y de descanso para encarar el resto de la semana con energía. Un buen libro será una solución magnífica.

Te planteas dejar de hacer un cierto trabajo o esfuerzo que te provoca alguna clase de molestia física y eso es una idea que debes de madurar un poco más, aunque no es ninguna tontería. Mira bien tus cuentas y planea con vistas al futuro más cercano.

Ojo con las ideas de los demás, porque si tienes la tentación de apropiarte de una de ellas, no vas a salir muy bien parado o parada y tu imagen se puede deteriorar mucho. Alguien se dará cuenta de todo y no sería de extrañar que lo sacara a la luz.

Un proyecto que tienes en mente va a tomar hoy impulso y verás como sale muy de acuerdo a tus ambiciones. Pero de momento, es mejor que no le digas nada a nadie fuera de tu círculo más cercano. Podría estropearse la situación.

Será una jornada en la que vas a sentirte con ganas de hacer muchas cosas y con cierta felicidad porque sabrás encontrar lo bueno de cada situación o momento que vivas. Alguien te ayuda a saborear esos momentos que traen emociones positivas.

A veces sufres una especie de parálisis emocional y no sabes vender bien tus cualidades, que son muchas, y los demás te ven como alguien muy tímido y de quien se sabe poco. Debes confiar más en ti y aprender a ser más expansivo o expansiva.

Tus idealismos están bien para ti, pero se llevan mal con el exterior, porque no corresponden a la realidad que ahora mismo tienes entre manos. Es hora de recomponer lo que de verdad importa. Las ensoñaciones y las fantasía son para otro momento.

Quizá no sea el día ideal hoy para encarar nada en lo que tengas que estar en contacto con mucha gente, porque tendrás tendencia a la introspección y a dejarte llevar por cierta ensoñación. Ojo con esta tendencia, que puede llevarte a algún malentendido.