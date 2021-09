Horóscopos 11 de septiembre de 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

No te dejes llevar hoy por la pereza o por el mal humor que te produce tener que volver a hacer cosas que ya no te interesan o no te apasionan tanto como antes porque lo más importante es lo que obtienes a cambio de hacerlas. Y es bastante.

Hoy te tomas el día para hacer tus cosas muy a tu aire y lo cierto es que todo lo relacionado con la tierra, con el hogar, o con la naturaleza te va a servir para reconectar con tu interior. Será muy positivo el contacto con esa parte de tu personalidad.

Los amigos o las amigas, aquellos que has elegido tu, son quienes te van a apoyar verdaderamente y con quien vas a disfrutar de tus mejores ratos de ocio en esta jornada. No les juegues ninguna mala pasada a ninguno y deja que todo fluya sin presiones.

Vas a alcanzar una meta o al menos a ver que si te lo propones en serio, eso que deseas, no es algo descabellado. Pero debes pedir opinión a alguien de la familia o a una persona en la que confíes. Te dará un consejo que debes de tener muy en cuenta.

Una gran sonrisa estará hoy presente en tu jornada y es porque todo va a salir rodado, según lo que has planeado y servirá para que te tomes un profundo descanso de algunos asuntos con los que has empezado la temporada un poco estresado o estresada.

Puede que haya una verdad que te incomoda y eso no vas a poder evitarlo. Pero tienes que reconocer que no es algo que puedas rebatir ya que los hechos se imponen. Intenta asumir todo eso sin que suponga un gran disgusto para ti.

El cansancio puede hacer mella en ti hoy, tras un esfuerzo o un paso que has dado que te ha costado trabajo. Aprovecha para desconectar de todo y no te fuerces a hacer nada que no te apetezca. Simplemente, no tengas horarios ni obligaciones hoy.

No juegues a la seducción si no tienes claro donde quieres llegar. A lo mejor sales de una relación que no te conviene y te metes en otra muy similar y te llevas un disgusto y un golpe en pleno ego casi sin enterarte. Cuidado con las aventuras.

Reserva fuerzas y no las malgastes, por mucha energía física que sientas en tu interior, no es cuestión de que quedes sin ellas por esfuerzos físicos excesivos. El ejercicio o cualquier otra actividad te convienen, pero con medida.

Jornada bastante revuelta especialmente en el aspecto profesional a pesar de ser fin de semana. Pero puede que haya nubarrones y algún choque con personas del entorno profesional. No saldrán las cosas a pedir de boca, pero no culpes a nadie.

Es muy conveniente que hoy cambies de paisaje todo lo que puedas. Aprovecha los últimos días del verano para hacer una pequeña escapada a algún lugar en el que te sientas libre de presiones y con la mente tranquila y relajada.

Buen día para establecer relaciones sociales o incluso de negocios, quizá a través de las redes sociales. Una llamada telefónica o un wasap traerá buenas noticias de cara al futuro. Pero no será algo inmediato. Debes esperar aún un poco de tiempo.