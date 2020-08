Horóscopos 10 de agosto del 2020

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Desde luego, sabes renacer de tus cenizas y ahora lo vas a hacer con una energía digna de vencer cualquier obstáculo. Tu fuerza vital es mucho más intensa de lo que parece a simple vista y eso es lo que te salva en numerosas ocasiones. Lo comprobarás.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Muchas ganas de dejar atrás algo que te está trayendo quebraderos de cabeza a pesar de que al principio te parecía una buena idea. Quizá sea un negocio en el que has invertido tiempo y dinero. Tendrás que esperar un poco para reconvertir el asunto de manera positiva.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Hay muchas personas que siguen tus pasos aunque no lo creas, quizá a través de las redes sociales. Eso está bien, pero debes cuidar tu imagen y no dar una imagen tan ficticia como a veces parece. Es mejor que vayas con cuidado en este sentido.

Cáncer (21 de junio – 20 de julio)

Hay un asunto o un evento relacionado con la cultura, la música o las artes que te está llevando mucho tiempo preparar y no debes renunciar a él, aunque tengas un día un poco malo y te parezca que no podrás llevarlo a cabo. Mantente firme y optimista.

Leo (21 de julio – 21 de agosto)

Meterte en problemas que no tienes y que significan gastos varios no es quizá la mejor idea en estos momentos. Intentas mejorar algo de tu calidad de vida y eso es positivo, pero hazlo con todas las garantías posibles de que no te suponga más estrés.

Virgo (22 de agosto – 22 de septiembre)

Si hoy un amigo o una amiga, alguien, te pide tu opinión sobre un tema de pareja, dásela con todo el tacto del mundo. Si no te la pide, no digas nada aporque podría tomárselo a mal y provocar un momento tenso ya que lo asumiría como una crítica.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Hoy abres tus ojos a nuevos horizontes porque encuentras una información que te da una idea muy aprovechable y que te apetece seguir. Cuantos menos prejuicios tengas a la hora de llevarla a la práctica, mejor. Pon toda tu atención en los detalles.

Escorpión (23 de octubre – 22 de noviembre)

Sagitario (23 de noviembre – 20 de diciembre)

Hoy llega algo o alguien a tu vida que te trae diversión o ideas nuevas para pasarlo bien y debes agradecérselo sin poner ninguna pena. Si te dejas llevar verás como al fin te vas a relajar y una sonrisa llenará tu cara. Los demás te notarán feliz.

Capricornio (21 de diciembre – 19 de enero)

Si hace poco que has comenzado una relación, lo que te interesa es llegar a ciertos pactos para que todo funcione bien. Hay terrenos que nadie debe sobrepasar y eso significa que debes mantener, a pesar de todo, cierto grado de intimidad para tus cosas personales.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Mantente a la expectativa y con calma. Hoy no hagas nada especialmente estresante, ya que no es un día especialmente señalado para acometer nuevos retos, ni personales ni profesionales. Hay que esperar un poco a que cambien las influencias.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

No busques tres pies al gato en las palabras que hoy te dirá alguien a quien aprecias mucho y que te parecerán algo desagradables. No es nada que tu hayas hecho mal ni tienes la culpa. Piensa que todos el mundo tiene un mal día. Demuestra más empatía.