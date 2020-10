Horóscopos 08 de octubre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Aunque no sea inmediata, la solución está dentro de ti. Solo de ti depende no dejarte avasallar por nadie ni tolerar que alguien quiera manipularte o dejarte en mal lugar. No dejes que ganen ellos, porque no merecen que les des ni un minuto más de tu tiempo.

Alguien refuerza hoy tu idea de que se puede hacer algo por una causa justa que te interesa mucho. Encuentras colaboración y ayuda de una persona muy interesante y quizá con cierto poder. Te alegrarás de estar en ese asunto y poner fuerza en él.

Ya ves mucho más claro esa parte de tu relación con alguien que no estaba siendo todo lo satisfactoria que necesitabas. Te dará la razón y sentarás las bases de una nueva manera de relacionarte mucho mejor. Cuanta más asertividad utilices, mejor.

Ser autoexigente no es malo si eso no te lleva a estar pensando siempre en un posible fracaso al no llegar a tus expectativas más ambiciosas. Los retos son positivos, pero sin que generen estrés. Eso es algo que debes tener muy presente en todo momento.

Cada cosa llega a su tiempo y todo se ordena de una manera que ahora no alcanzas a comprender pero que está dispuesta para que llegues donde debes de llegar a su tiempo. En este momento, toca aprendizaje. Procura descansar un poco más, lo necesitas.

No te plantees de nuevo lo que pudo haber sido y no fue con una persona que ya no está en tu presente y que has dejado en otro momento de tu vida. Perdónate y perdónale a ella o él para seguir adelante. Hay muchas oportunidades más, búscalas.

Ya hoy las aguas se calman, sobre todo mentalmente y vuelven a estar más en consonancia con lo que necesita tu espíritu. Un amigo te desvela un tema muy personal y debes apoyarle en todo, lo necesita. No debes, ni por un momento, juzgarle.

Por mucho que tengas ciertas tentaciones, debes de pensar que los caminos poco recomendables que están al alcance de la mano, no te convienen. Transitar por ellos por atractivos que parezcan no te va a hacer ningún bien. Piénsalo.

Te vas a llevar una agradable sorpresa hoy si dejas la seriedad de lado y pones un poco más de tu parte en las relaciones con amigos y amigas, en especial con uno de ellos. Échale alegría a todo, y si estás algo triste, intenta al menos una sonrisa.

Mientras no cambies tu actitud con una persona cercana, no vas a recuperar tranquilidad. Proponte enmendar la relación aunque tengas que ceder en algunas cosas y permitir que se salga con la suya. No todo es tan definitivo como crees.

Hay un pequeño avance en un asunto de salud y eso te da mucho empuje para continuar con otras actividades que habías dejado de lado hasta sentirte con más fuerzas. Poco a poco conseguirás superarlo. Ahora debes cuidarte un poco más.

Has conseguido un objetivo económico por un trabajo extra que al final ha salido como esperabas y que te ha traído ese refuerzo para tu cuenta corriente. Incluso vas a celebrarlo con alguien querido. No pienses en cómo lo vas a gastar, ahorra.