Horóscopos 03 de mayo del 2021

No exageres con algo que realmente dentro de muy poco ya no será importante. Si hoy te exaltas o enfadas por ese asunto, el único o la única perjudicada serás tu. Los demás se quedarán como si nada y no les importará nada cómo te sientas. Ve a lo tuyo.

Escuchar algunas informaciones hoy puede que no contribuya a tu tranquilidad y que te haga pensar en cosas poco positivas o poco agradables. Tendrás que procurar poner tu atención en otras cosas y no seguir ese camino que te da oscuridad.

Estarás con cierta tensión por algo que sucederá mañana y que supone mucho para ti de cara al futuro, pero debes procurar hoy relajarte todo lo posible con un buen paseo o con una charla frívola. Si le das demasiadas vueltas conseguirás crearte más tensión.

No quieras avanzar demasiado deprisa a costa de una persona que está cerca de ti en el trabajo y que va a hacer algo interesante. Interponerse en su camino no es una opción inteligente. Ve con cuidado y no provoques malos rollos o malas caras.

Mirarás hoy todo con cierta displicencia porque ves que de alguna manera no se están cumpliendo tus expectativas. Quizá es que las tengas demasiado altas y no sean muy realistas. Revisa tus conceptos porque de esa manera puedes adecuarlos a la realidad.

Hay un tema laboral que no acabas de resolver porque los intereses de uno y otro varían y no consigues convencer a una de las partes. Eso es porque hay claves o información que no tienes. Búscala y descubrirás lo que hay de verdad en el asuntos.

Realizas un trabajo y vas a esperar que se te pague por ello con toda la razón, pero quizá has pecado de ingenuidad y no has dejado las cosas claras desde el principio. Aún estás a tiempo de hacerlo. Plantea tus reivindicaciones sin ningún tipo de miedo.





Será un día muy inspirador para ti, ya que alguien te da una idea magnífica o te hace llevar hasta un recuerdo que te trae mucha paz interior. Tu espíritu se pacifica y eso te hace sentir mucha calma y bienestar. Da las gracias por todo lo que tienes.

No es bueno que abuses de ciertas sustancias que quizá ahora las necesites y te sirvan durante un tiempo, pero que pueden traerte más complicaciones después. Intenta buscar soluciones más naturales y conciliadoras con tu cuerpo.

Buscar el diálogo hoy será una de las claves para moverte bien en un tema de negocios o si te dedicas a la enseñanza. Cuanto más hables y expongas tus ideas y escuches las de los demás, mucho mejor. Ese intercambio beneficia tu comprensión.

Hoy, la luna menguante va a ejercer ciertos efectos un tanto confusos, lo que pude contribuir a que no veas con claridad algo que está sucediendo muy cerca de ti y de lo que no te estás dando cuenta. Ojo, y más si se trata de un tema de pareja.

Te traes varios asuntos entre manos que te tienen muy pendiente de diversos contactos o llamadas de teléfono que pueden ser decisivas para seguir hacia delante. Vas a tener suerte, serán positivas. Pon a funcionar tu lado más amable y simpático.