Horóscopo para el 02 de diciembre de 2019

Aries

Hoy te darás cuenta de que alguien a quien amas te ha estado engañando. Puede que te haya mentido por alguna razón específica, pero no te gustará nada enfrentarte a esta situación. Tendrás que ponerle límites. No te dejes llevar por la ira y trata de mantener una conversación sosegada con esta persona.

Tauro

Si aún no lo has hecho, es muy probable que hoy todo se alinee para que empieces a trabajar en algo nuevo que te llene de emoción, pero a la vez es posible que te de algo de vértigo, porque supone un cambio en tu vida profesional. Para ti los cambios siempre son difíciles, pero no insuperables. Recuérdalo bien.

Géminis

Es importante que hagas ejercicios de respiración y relajación para sentirte bien contigo mismo y que no te dejes llevar por la ansiedad. Busca un momento en el día para hacer algo de meditación, respirar hondo y sentirte en paz interior. Te ayudará a ver las cosas de otra manera mucho más positiva.

Cáncer

Te mereces darte algún capricho de vez en cuando. Al fin y al cabo, tu dinero es el fruto de tu trabajo. Así que hoy empieza la semana ofreciéndote a ti mismo algo especial, eso sí, siempre dentro de tus posibilidades económicas, sean las que sean. Mientras sigas esta norma, no habrá problema en que te mimes de vez en cuando.

Leo

Si hoy recibes una llamada inesperada de alguien especial, no te sorprendas, Leo. Y es que los astros están alineados para que esta semana te reencuentres con alguien con quien podrías comenzar o formalizar una relación si no tienes pareja. Y si tienes pareja, hoy tendrás un día muy positivo en el que la pasión se encenderá de nuevo.

Virgo

Picotear entre comidas no te viene en absoluto, por lo que, si hoy tienes tentación de hacerlo, lo mejor es que te contengas un poco. Si necesitas comer algo entre horas, come algo saludable para que tu hígado no se cargue en exceso. Recuerda que tu salud debe ser siempre primordial para ti.

Libra

Una vez más te llevarás una decepción con esa persona tóxica que tienes a tu alrededor. Puede ser un amigo, un familiar o incluso tu pareja. ¿Crees que merece la pena seguir confiando en esa persona? Quizás es el momento de alejarla de tu vida. Mereces ser feliz, Libra, no lo olvides.

Escorpión

Tendrás uno de esos días espectaculares en el trabajo, y eso que es lunes. Una ola de positividad se apoderará de ti, aunque debes tener cuidado, porque si esa positividad es desmesurada, corres el riesgo de dar un bajón anímico ante una situación problemática. Necesitas optimismo desde el sosiego y la tranquilidad.

Sagitario

Hoy tendrás la oportunidad de apoyar a alguien a quien quieres mucho. Es algo que sale natural en ti, eres una persona muy caritativa y por ello siempre recibes muchas satisfacciones y sorpresas agradables de tu entorno. Lo haces desinteresadamente y eso es lo mejor de ti, Sagitario, créetelo porque eres una persona especial.

Capricornio

Olvídate de pensar que no te quieren, tienes demasiada gente a tu alrededor que te valora, Capricornio. Lo que tienes que hacer es dejar a un lado los pensamientos negativos subjetivos y mirar tu vida con esa objetividad que te caracteriza. Te darás cuenta de la suerte que tienes sin pensarlo dos veces.

Acuario

No seas impulsivo en tus decisiones económicas, ya que podrías estamparte contra una pared de hormigón. Antes de tomar una decisión de este tipo, reflexiona bien los pros y los contras, sobre todo si tienen que ver con temas financieros y bancarios. No inviertas en algo solo porque se ve bien a simple vista.

Piscis

¿Pensamientos sobre el pasado? Déjalos atrás y no les hagas caso, porque en este momento de tu vida no te sirven de nada, Piscis. ¿Para qué comerte la cabeza con algo que ni siquiera existe en la actualidad? Concéntrate en el presente, en las personas que te aman y que amas en este momento de tu vida.