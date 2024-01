Globos de Oro 2024: ¿Cuándo y dónde ver la premiación a lo mejor del cine y la TV?

Los Globos de Oro 2024, una de las premiaciones más importantes que reconoce a lo mejor del cine y la TV. | Foto: Cortesía.

ESTADOS UNIDOS.- La temporada de premios comenzará con los Globos de Oro 2024, una de las premiaciones más importantes que reconoce a lo mejor del cine y la TV, y a su vez es considerado una antesala de lo que podríamos esperar de los premios Oscar.

Tal vez te pueda interesar leer: Lista de conciertos y festivales confirmados para 2024 en México

Hace unas semanas los Globos de Oro 2024 dieron a conocer a los nominados y la película que podría llevarse mayor cantidad de premios es Barbie al ser la más nominada.

De tal manera que si eres fan del séptimo arte y de las producciones de la TV, entonces no te puedes perder los Globos de Oro 2024 que; como cada año, podrían darnos una sorpresa.

Este evento se realizará el 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La ceremonia dará comienzo a las 7:00 PM hora del centro de México.

Tal vez te pueda interesar leer: Ritual para ser cada día más fuerte de mente

Asimismo, la 81 entrega de los Globos de Oro este año estarán bajo la conducción de Jo Koy; quien es un reconocido actor y comediante estadunidense que ha tenido varios programas especiales en Netflix.

¿Dónde ver los Globos de Oro 2024?

Los organizares dieron a conocer que dentro de Estados Unidos se podrá ver en la cadena CBS; así como en la plataforma de streaming Paramount Plus.

No obstante, en México y Latinoamérica, los Globos de Oro serán transmitidos en el canal de paga TNT; pero si no cuentas con televisión por cable, no te preocupes, que podrás ver los premios a través de HBO Max.

Tal vez te pueda interesar leer: ¿Cómo podemos comenzar de una mejor manera este Año Nuevo 2024?

De la misma manera, hace unas semanas anunciaron a sus nominados y la película más nominada es “Barbie”, seguida de “Oppehaimer”; producciones que compitieron al mismo tiempo en las taquillas y llamaron la atención durante 2023.

En cuanto a la TV, las series que más destacaron entre los nominados son “Succession”, “The Last of Us” y “Only Muders in the Building”.