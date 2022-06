Estos son algunos famosos que apoyan a sus hijos LGBTIQ+

Las críticas llueven cada vez que los famosos apoyan a sus hijos LGBTIQ+, pero ellos defienden a capa y espada a sus pequeños.

Una de ellos es Jennifer López, quien presentó a su hija con pronombres neutros en su show del pasado fin de semana. Y, a pesar de haber sido cuestionada en los medios y redes sociales, la actriz y cantante se mantiene firme cuando se trata de sus hijos.

En el mes del Orgullo LGBTIQ+, las celebridades hacen honor a la diversidad sexual y de género del mundo, en especial, de los suyos.

Jennifer López

La cantante y actriz sorprendió usando lenguaje inclusivo para referirse a su hija Emme como “elle”.

“La última vez que actuamos juntes fue en un estadio como este”, comenzó Jennifer ante los miles de fans que grabaron el momento con sus móviles. “Le he pedido muchas veces que cantara conmigo, pero elle no quería. Así que esta es una ocasión muy especial. Elle está muy ocupade“, proclamó la cantante.

Y aseguró que cantar con Emme es su “dúo favorito de todos los tiempos“.

Charlize Theron

La actriz ganadora del Oscar tiene dos hijas, a las cuales adoptó cuando aún se percibían como varones. Con los años, Charlize aseguró que a ella no le modificaba en nada lo que sus hijos decidieran ser, siempre que sean felices.

Poco tiempo antes, la actriz había anunciado que su hija mayor, Jackson, que por entonces tenía siete años, era transgénero. Por su parte, la pequeña fue presentada como un varón cuando fue adoptada en 2012.

La pequeña había provocado comentarios y críticas tras aparecer junto a su madre vistiendo faldas o vestidos en distintas ocasiones.

Will Smith y Jada Pinkett

Will y Jada han roto con todo tipo de estereotipos o prejuicios respecto a sus hijos. Pues no sólo Jaden se ha identificado como de género fluido. Su hija WIllow también ha revelado en el programa de televisión Red Table Talk que es bisexual y que ama a hombres y mujeres por igual.

No soy el tipo de persona que busca constantemente nuevas experiencias sexuales. Me enfoco mucho en la conexión emocional y siento que si tuviera que encontrar a dos personas de los diferentes géneros con los que realmente me conecte y tuviéramos una conexión romántica y sexual, no creo que sintiera la necesidad de buscar algo más”, dijo.