Estas son las películas que no debes perderte en 2020

Seguramente eres uno de los apasionados del séptimo arte y ya estás ansioso por conocer cuáles serán los mejores estrenos del 2020, te presentamos el top 5 de las más anheladas por el público.

BIRDS OF PREY: Este el primer estreno del año y será el 7 de febrero cuando podremos disfrutar de esta cinta donde la princesa del crimen, Harley Quinn después de separarse de Joker, une sus fuerzas junto a otras tres heroínas para rescatar a una niña del malvado rey del crimen Máscara Negra. El elenco está formado por: Margot Robbie(Harley Quinn), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Rosie Perez (Renee Montoya), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Mary Elizabeth Winstead (Huntress) y Ewan McGregor (Black Mask).

JAMES BOND 25: Fecha de estreno, 10 de abril. Esta película será la última protagonizada por Daniel Craig y en el primer trailer podemos ver a James Bond enfrentándose contra Rami Malek. La sinopsis oficial habla del James y su retiro del servicio para vivir una vida tranquila, sin embargo un viejo amigo de la CIA aparece para pedirle ayuda y su nueva misión será rescatar a un científico secuestrado, pero todo parece ser una trampa que lo llevará enfrentarse con un peligroso villano armado con una nueva tecnología.

BLACK WIDOW: Es una película estadounidense de superhéroes basada en el personaje de Marvel Comics de ‘La viuda negra’; interpretado por Scarlett Johansson la cual se estrenará el primero mayo. El filme estará lleno de acción en donde los personajes principales del elenco son: el villano Taskmaster y el equivalente soviético de Captain America, el llamado Red Guardian interpretado por David Harbour.

FAST AND FURIOUS 9: una de las más grandes sagas del cine regresa y se estrenará el 22 de mayo. Autos, carreras, emoción y alta velocidad se podrán disfrutar en las pantallas del cine con la actuación de Vin Diesel: Dominic Toretto; Michelle Rodríguez: Mia Toretto; Tyrese Gibson: Roman Pearce; Chris “Ludacris” Bridges: Tej Parker; Nathalie Emmanuel: Ramsey; Helen Mirren: Magadalene Shaw y Charlize Theron como Cypher. Además, estará debutando el famoso luchador John Cena y el cantante Ozuna.

WONDER WOMAN 1984: llegará a los cines el 5 de junio, este filme se ha vuelto de los más esperados y es protagonizado por la guapa Gal Gadot quien le da vida a Wonder Woman. Dentro de elenco también están los actores: Kristen Wiig como Cheetah y Chris Pine nuevamente en su papel de Steve Trevor. Su estreno será una gran propuesta ya que la historia está situada en los 80’s tal y como el título lo dice y en ella veremos el enfrentamiento de Wonder Woman con una nueva villana.

¿Qué película estás listo para disfrutar?