Estas son las celebridades más peligrosas para buscar en internet

Cada año, la empresa de seguridad McAfee, analiza los nombres de famosos a los que se vinculan peligrosas búsquedas en internet que podrían contagiar tu dispositivo con malware.

La actriz Alexis Bledel, encabeza la lista de 10 celebridades más peligrosas para buscar en internet en 2019; en segundo lugar aparece el famoso presentador James Corden y en tercero, la actriz de Game of Thrones, Sophie Thurner.

