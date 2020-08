Esmeralda Pimentel confiesa que no le dieron trabajos por sus estrías

MÉXICO. – La actriz Esmeralda Pimental confesó en un programa de televisión que no le dieron varios trabajos por tener estrías en los glúteos.

Esmeralda de 30 años ha participado en varias producciones de telenovelas para Televisa, como lo son:

En una entrevista para el programa Netas Divinas, declaró que durante mucho tiempo ocultó sus estrías de los glúteos, ya que a causa de ello perdió trabajos.

Decidí no mostrar mis estrías porque me enseñaron que era motivo de vergüenza y me generaba mucha pena y pudor, perdí muchos trabajos, más bien, no me dieron ciertos trabajos porque tenía estrías”, declaró.