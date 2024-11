Elton John pierde la vista de su ojo derecho; esto dijo el cantante en entrevista

Elton John enfrenta una difícil batalla de salud que ha afectado su capacidad para crear música y trabajar en nuevos proyectos. El icónico cantante británico, conocido por su extenso legado musical, reveló recientemente que ha perdido la visión de su ojo derecho debido a una infección ocular, y su ojo izquierdo también presenta problemas.

En una emotiva entrevista en el programa Good Morning America, John compartió que lleva más de cuatro meses sin poder ver con su ojo derecho, lo que ha complicado enormemente su rutina diaria y su trabajo en el estudio de grabación.

.@eltonofficial shares a glimpse into his personal life with new documentary, “Elton John: Never Too Late.” The music legend revealed to @robinroberts that he lost sight in his right eye in July due to an infection. pic.twitter.com/sKza3RMbQo

— Good Morning America (@GMA) November 25, 2024