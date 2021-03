Elton John arremete contra el Vaticano; lo califica de hipócrita

CIUDAD DE MÉXICO.- Elton John, arremetió en contra del Vaticano luego de que dicha institución emitiera un comunicado donde afirma que no dará su bendición a la unión de personas del mismo género.

El cantante británico tachó de hipócrita a la Santa Sede, a través de su cuenta de Twitter; pues en 2019 financió parcialmente la producción de Rocketman; donde se explora de manera abierta la vida personal de John, incluidas sus relaciones con otros hombres.

Estas declaraciones aparecieron luego de que la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) señalara que ningún sacerdote podría aprobar las relaciones LGBT+ pues “Dios no puede bendecir el pecado”; dicho comunicado fue aprobado por el papa Francisco.

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” – a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd

— Elton John (@eltonofficial) March 15, 2021