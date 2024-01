Ellie Goulding se presenta en la Feria de León 2024

Foto: Captura de pantalla.

MÉXICO.- Este viernes inició la Feria de León 2024, el primer día se presentó la cantante Ellie Goulding, en el Teatro del Pueblo.

La intérprete de “Burn” nunca se había presentado en México, por lo que su show fue más esperado por sus fans; quienes ansiaban escuchar en vivo a la británica.

Todos esperaban su éxito “Love Me Like You Do”; que formó parte de la banda sonora de la película “50 Sombras de Grey”.

Aunque antes de iniciar su presentación algunos usuarios compartieron fotos que mostraban el recinto aún vacío; en los clips posteriores se puede ver que sí se llenó el recinto y sus fans pudieron corear en vivo por primera vez su éxito “Burn”, otra de las canciones esperadas.

La cantante de 37 años recibió comentarios positivos tras su presentación en León, Guanajuato; sus fans se fueron felices por tener un show de calidad, en un momento del concierto, Ellie tomó su celular para grabar a los asistentes, antes de hacerlo dijo:

“Nunca tengo mi celular arriba del escenario, sólo quiero capturar este momento”

La Feria de León se llevará a cabo del 12 de enero al 6 de febrero, tendrá diversas atracciones como variedad de juegos mecánicos; puestos de comida como antojitos, tacos, pan, botanas y todo lo necesario para que los asistentes pasen un buen rato en familia.

Se contará con artistas nacionales e internacionales; como Backstreet Boys, Kings of Leon, Jason Derulo, Los Tigres del Norte, entre otros.