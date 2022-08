El Charquito del Agua Caliente, un sitio excelente para relajarse

Tiene aguas termales a cuarenta grados centígrados, aunque en sí no tiene nombre, fue bautizado así por sus visitantes.

Ir al sitio es una delicia y al mismo tiempo una odisea, y es que es un lugar famoso, pero gratuito. | Foto: Imagen.

JALPA. – En un punto intermedio entre los municipios de Jalpa y Huanusco, y las comunidades de El Zapote de Abajo, El Salitrillo y El Tepehue, se encuentra lo que muchos llaman “El Charquito de Agua Caliente”.

Así literal como su nombre lo dice, eso es un charquito en medio de casi nada, que tiene aguas termales a cuarenta grados centígrados, aunque en sí no tiene nombre, fue bautizado así por sus visitantes.

El Charquito de Agua Caliente, tiene su origen en el pozo de agua potable que surte a las comunidades antes mencionadas, al que por casi 20 años se le ha tirado el agua, formando así el famoso charquito.

Ir al sitio es una delicia y al mismo tiempo una odisea, y es que es un lugar famoso, pero gratuito, no te cobran nada por ir a pasarte una hora o dos, o ya de plano todo el día.

Y es que es así, familias completas acuden de Jalpa, Calvillo, Aguascalientes, Guadalajara y otros sitios, solo por el gusto de estar metidos en el agua caliente, que conforme se aclimata el cuerpo se siente cómoda a pesar de sus cuarenta grados.

Otras personas acuden por temas de salud, para el relajamiento de los músculos, personas que no pueden caminar, suelen ser llevadas por sus familiares.

Aunque en el lugar no hay nada para días de campo, las familias se las ingenian para pasar un día estupendo en ese sitio.

En tanto los lugareños tienen que madrugar si es que quieren entrar al agua, porque al ser pequeño no tienen mucho espacio para meterse.

Aunque eso sí, el agua siempre está limpia porque no se estanca, y esa es una de las características que más aprecian sus visitantes.

Nunca se concretó el proyecto para un balneario.

Cuando se perforó el pozo, nunca imaginaron como sería, las comunidades carecían de agua potable, en aquellos tiempos se abastecían de agua, con pequeños pocitos que hacían en el arroyo o cerca al río, a los que mejor les iba les llevaban pipas de agua hasta su comunidad.

Sin embargo, cuando el gobierno emprendió las labores para perforar un pozo, hicieron cuatro pozos que no resultaron buenos y el pozo del agua caliente fue la muestra de que no hay quinto malo.

Según cuentan habitantes del lugar, el hombre que marcó el pozo del agua caliente les dijo, aquí en este punto a doscientos metros de profundidad van a sacar agua, y si no sacan no me pagan.

Su anuncio fue casi profético y en efecto hubo agua, tanta agua que hasta la fecha se tira.

En su momento y al ver tal cantidad de agua, se planteó que se hicieran unos balnearios para generar empleos y hacer algo que beneficiara a la gente, pero el proyecto nunca se concretó y sigue así tirando miles y miles de litros de agua que primero van a dar al río y luego a la presa de Moraleños.

Pero también sigue siendo el punto de reunión de familias que conviven y disfrutan de un día bonito en medio de casi nada.

Ahí frente al pocito del agua caliente, también se encuentra en llamado Cerro del Tepehue, en el que hace años era común encontrar piezas antiguas como figuras talladas, pedazos de flecha, molcajetes antiguos y otros, según dicen algunos, hay un pueblito mágico.

Pues afirman haber visto la entrada a dicho pueblito, viendo las calles empedradas, la gente caminando y escuchado las campanas de la iglesia.

Si alguna vez tiene oportunidad, dese el tiempo de visitar el Charquito del Agua Caliente, y subir el Cerro del Tepehue, en cuya cima le ofrecerá una vista hermosa.