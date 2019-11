El accidente por el que murió Natasha Richardson, actriz de ‘Juego de Gemelas’

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz británica, Natasha Richardson, es conocida por su trabajo en televisión, teatro y cine, donde obtuvo varios protagónicos, incluido el de Elizabeth James, en Juego de Gemelas.

En 2009., lamentablemente tuvo un accidente que le provocó la muerte. Este hecho impactó al mundo de Hollywood y sin duda, marcó la vida de su esposo, el actor Liam Neeson.

La actriz, en ese entonces de 45 años, estaba de vacaciones con uno de sus hijos en el resort Mont Tremblant, en Quebec, Canadá.

El 16 de marzo, Richardson salió a esquiar junto a su instructor. Sin embargo, en cosa de segundos, se cayó y se golpeó la cabeza en una pendiente, mientras practicaba giros libres y suaves en la nieve.

Natasha se negó a ser llevada al hospital en al menos dos ocasiones.

“Hablé con ella (por teléfono) y ella dijo: ‘Oh, cariño. Me caí en la nieve’. Así lo describió ella”. Así lo recordó Liam Neelson, esposo de la artista, en el programa 60 minutos en 2014.

En un principio no se preocupó por el estado de su esposa, ya que ella aseguraba sentirse bien. Más tarde comenzó a mostrar signos de que su condición estaba empeorando, y pidió ser trasladada a un hospital.

Así fue como la llevaron de urgencia al centro médico de Montreal, hasta donde llegó Neeson, quien se encontraba rodando una película en Toronto.

Cuando llegó al hospital, el médico mostró una radiografía de la lesión, la cual describió como su cerebro “aplastado contra el costado del cráneo”.

De acuerdo al diagnóstico, Richardson sufrió un traumatismo cerrado, lo que le causó una hemorragia interna masiva en el cerebro.

“Me dijeron que tenía muerte cerebral. Y viendo esta radiografía fue como: ‘wow’”, admitió.

“Me acerqué a ella y le dije que la amaba. Dije: ‘Cariño, no vas a volver de esto. Te has golpeado la cabeza. Es, no sé si puedes oírme, pero eso es lo que está pasando. Y te traemos de vuelta a Nueva York. Toda tu familia y amigos vendrán’”, recordó.