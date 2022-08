Diego Bertie, actor peruano, fallece al caer de un edificio

Foto: Facebook.

PERÚ.- Diego Bertie, actor y cantante, falleció, cayó desde el piso 14 de un edificio, en el que vivía, ubicado en el distrito de Miraflores, aproximadamente a las 4 a.m.

Esta información la proporcionó el Comandante de los Bomberos, Mario Casaretto, el portero del edificio llamó a Emergencias al momento de escuchar el impacto.

“Lo hemos encontrado entre un vehículo y la pared de la cochera con múltiples fracturas en ambas piernas”, dijo el Comandante.

Bertie fue encontrado en su cochera, con múltiples fracturas en las piernas y espalda. Lo trasladaron al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

El director de Comunicaciones de Hospital Casimiro Ulloa confirmó que Diego Bertie falleció a las 4:28 a.m., tenía 54 años.

Horas después de confirmarse el fallecimiento del actor, oficiales de la Policía Nacional llegaron hasta el nosocomio para entrevistar a los médicos que lo atendieron, con el objetivo de iniciar una investigación y conocer detalles del accidente que le costó la vida.

Personal de la Depincri, la comisaría de Miraflores y peritos de criminalística llegaron al edificio donde ocurrió la caída y se encuentran examinando el lugar.

Tenía proyectos por hacer

Diego Bertie confesó que durante la pandemia la música volvió a él sin que él lo quisiera, pero en los momento de soledad “la música le llenó el alma”.

“La música no lo escogí, yo, de repente, me llamó Augusto Madueño, un amigo, para ser parte de un proyecto homenaje a rock, donde querían que haga una nueva versión de Qué es difícil de Amar”. “Cantar es una acción y es una forma de contar historias, expresarme, a veces en una serie estás limitado a un personaje. En cambio, cuando tú cantas eres el intérprete y tú escoges que decir, que cantar y contar. Eso es algo muy lindo porque le puedes dar forma artística, a través de un sonido, video, arreglo”.

Estaba grabando un disco, que se iba a lanzar en los próximos meses.

“Río tres x, esta semana grabo voces y me faltan cinco canciones más. Entonces, lo que demore en mezclarse, masterizarse y todo eso se verá el lanzamiento”, mencionó en mayo.

Además, Diego Bertie sostuvo que entre sus planes de actuación estaba la grabación de una película, con Katia Condos y otra producción que dejó a media grabación.

“Sí, me han ofrecido para participar en una película, todavía no he leído el guion, te confieso, pero es una película interesante de mujeres y estoy ahí esperando. Se va a rodar entre julio y agosto. Es una película peruana”.

Hace unas semanas, Diego Bertie fue entrevistado por Magaly Medina, anunció su regreso a la música, confirmó su homosexualidad y todo el misterio que encerraba su vida personal. En aquella oportunidad, el actor dijo cómo se sentía, “soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo” y que su hija sabe que es gay desde que tenía 6 años.

También habló de la polémica relación con el presentador Jaime Bayly, de quien no guardaba los mejores recuerdos.

“Sí fui amigo de Jaime (Bayly). Tuvimos una relación corta, fallida no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, indicó el actor de cine, televisión y teatro.

Ministerio de Cultura lamenta muerte de Diego Bertie

Diego Bertie fue un artista profesional que impresionaba a todos con cada actuación que realizaba, el Ministerio de Cultura lamentó la partida del actor.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el Ministerio de Cultura expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos”.

🕊Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el Ministerio de Cultura expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/aaWWvZ6ciF — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) August 5, 2022

Carlos Sánchez, mánager oficial de Diego Bertie, se mostró sorprendido por la noticia. Fue al Hospital en cuanto se enteró para reunirse con los familiares del destacado artista peruano, quienes estaban ahí desde la madrugada.

“El director del hospital ya confirmó su muerte. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé que más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono”, comentó bastante afectado.

El hospital Casimiro Ulloa confirmó la muerte de Diego Bertie al poco tiempo de llegar al nosocomio, para ello, emitió un comunicado.

“Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 04:10 de la mañana ingresó el señor Diego Bertie Brignardello, quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud confirmando su fallecimiento”, dice parte del documento. “El hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa lamenta lo sucedido y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del actor”, termina el comunicado.

Compañeros del medio artístico lamentan su muerte

La muerte de Diego Bertie impactó entre los artistas, quienes le dedicaron emotivos mensajes a través de sus redes sociales y por televisión nacional.

Christian Meier fue uno de los primeros artistas en lamentar su fallecimiento y publicar un doloroso mensaje. “De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto Diego. “Contigo no existe final, sólo un largo camino que andar…”.

De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré.

Demasiado pronto Diego. “Contigo no existe final, sólo un largo camino que andar…” pic.twitter.com/UUr6aVR9Ce — Christian Meier (@oliverdog) August 5, 2022

Erika Villalobos se comunicó con el periodista Fernando Díaz y con la voz entrecortada manifestó estar muy dolida por la desaparición del actor, era su amigo personal y se comunicaban constantemente en los últimos días, iban a ponerse de acuerdo para ensayar, porque la había invitado a cantar en uno de sus conciertos.

Paul Martin, actor con el que compartió grabaciones, en la recordada telenovela ‘Natacha’, junto a Maricarmen Regueiro e Hilda Abrams, también dijo muy consternado y en shock por la muerte de Diego Bertie, pues consideró que era una persona joven y que en los últimos cinco años compartieron roles en la serie ‘De vuelta al barrio’, donde comprobó que era una persona buena, de un gran corazón y muy profesional.