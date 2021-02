Danna Paola cuenta que fue drogada en un antro de España

ESPAÑA.- Danna Paola, cantante mexicana, comentó que su experiencia de vivir en España no fue del todo agradable, pues en una ocasión la drogaron en un antro.

En entrevista para Yordi Rodado, la cantante reveló que durante su estancia en Madrid, España acudió a un bar con un amigo y ahí varios hombres le pusieron algo en su bebida.

La también actriz reconoció que no recuerda mucho qué pasó esa noche, pero terminó en el hospital.

La joven asistió con un amigo de México, a un lugar donde tocaban música latina.

Asegura que aunque está en contra de ligar en estos lugares, ese día accedió acercarse a un grupo de hombres que estaba ahí.

En un momento su amigo se fue al baño y ahí otra persona se acercó a preguntarle si ese era su vaso. Ella nunca desconfió por lo que lo agarró y tomó de su bebida.

Al pasar los minutos, comenzó a sentirse mal: dijo que no tenía fuerzas y comenzó a tener muchas ganas de dormir.

De inmediato supo que algo no estaba bien, aunque trató de no mostrarlo a las personas que se encontraban en la mesa.