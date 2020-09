Cumpleañeros del 18 de septiembre de 2020

Imagen desea un feliz cumpleaños:

Brandon Mendoza

Tania López

Frank Rodríguez

Pedro Jiménez

Cristina Escobedo

Sofía Saucedo

Luna Vásquez

Claudia Estrada

Anahí Montalvo

Sofía del Carmen González

Rolando Hernández

Un día como hoy:

De 1851 se publica por primera vez el diario estadounidense New York Daily Times; desde el 14 de septiembre de 1857 empezó a denominarse The New York Times.

Muere en 1970 el guitarrista estadounidense Jimi Hendrix, quien revoluciona el rock e inspira el heavy metal. Nace el 27 de noviembre de 1942.

Fallece en 1980 la escritora estadounidense Katherine Anne Porter, considerada una de las más importantes escritoras modernas. Nace el 15 de mayo de 1890.