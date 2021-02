Cuidadora de abuelita de Thalía se defiende de Laura Zapata

ESTADOS UNIDOS.- Luego de darse a conocer que la abuela de Thalía y Laura Zapata no estaba bien cuidada en un costoso asilo para adultos mayores, la cuidadora de doña Eva Mange, rompió el silencio.

La actriz Laura Zapata, denunció con imágenes el estado en el que se encontraba su abuela, con úlseras en la piel. Por ello cerraron el sitio y actualmente hay algunos procesos legales.

Zapata, había colocado una denuncia contra la institución y la persona que cuidaba a su abuela, pues según lo dicho, jamás se le informó cómo se encontraba.

Ante este supuesto, la cuidadora de doña Mange rompió el silencio y expuso su verdad durante una entrevista con Ventaneando.

Externó cómo se encuentra tras renunciar a su empleo y se defendió de los señalamientos que la tachan como “irresponsable”.

Jessica de Jesús Martínez, cuidadora de Eva Mange, señaló que en todo momento cuidó bien a la abuela de Thalía y Laura Zapata.

Aseguró que tuvo que pasar meses sin salir del asilo para cuidar a la señora del Covid-19, esto a pesar de que es madre de familia.

También aclaró que las lesiones que encontraron en el cuerpo la señora son recientes y que Laura Zapata tenía conocimiento de éstas, así como del manejo del asilo.

Asimismo, resaltó que Laura Zapata decía que su abuela comía sola, pero la realidad era otra, pues en muchas ocasiones le tenía que dar en la boca.

“La señora Laura decía que ella sola comiera, pero a veces yo le daba de comer en la boca. Era tenerla a ella bien, que no se resfriara, acostarla, que escuchara su rosario. Era más bien como una cuidadora, no su enfermera”, aseguró Jessica.

También, reveló que en el lugar le tenían permitido cambiarle el pañal sólo una vez por día, aunque en realidad necesitaba más de uno tras incontinencia urinaria.

De acuerdo con el testimonio de Jessica, la situación la sabía Laura Zapata, aunque para ella todo se resolvía si llevaban varias veces al cómodo a su abuela.

Si embargo la cuidadora, dijo que levantarla varias veces al baño iba a ser muy doloroso por sus costillas.

“La señora tiene incontinencia urinaria y sólo le podíamos cambiar el pañal una vez al día… Por indicación médica teníamos que cambiarle dos o tres veces el pañal. Pero la señora Laura decía que no tenía porqué estar mojada si nosotros llevábamos a su abuelita al baño o al cómodo cada dos horas. Lo que es muy doloroso y cansado para la señora por sus costillas, no podemos estarla cargando a cada rato”.

Finalmente, expresó que da la cara porque ella cuidó bien a la abuela de Thalía y Laura Zapata, además de que se confirmó que las úlceras en la piel eran por su edad y la falta de movimiento y no por su responsabilidad.

“Regresé para aclarar las cosas porque no se me hace justo que yo sea la mala. Tengo más de 50 mil pesos en cosas personales adentro de Le Grand y no me las quieren devolver. Ya di mi declaración y el MP me dijo ‘vete’, porque confirmaron que las heridas de la señora no fueron hechas por mí”, aclaró.