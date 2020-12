Cristian Castro lanzaría marca de biberones para adultos

CIUDAD DE MÉXICO.- Cristian Castro causó polémica cuando compartió una foto donde se le ve tomando de un biberón. Tras la atención que provocó en redes sociales, el cantante confesó que planea vender su propia marca de este producto.

La publicación fue en Instagram, en la foto se ve muy cómodo jugando con su PlayStation 5 mientras toma de su biberón; minutos después, recibió bastantes comentarios, abundaban las críticas, ya que las personas consideran que el cantante ya no está en edad para esas cosas.

Castro afirmó en una entrevista que no le interesan los comentarios negativos ya que tomar de una mamila es muy cómodo y a él le encanta hacerlo.

Dejó en claro que los biberones no son exclusivos de bebés.

El cantante reveló que ya tiene planeado lanzar su propia marca de biberones para adultos.

El cantante finalizó admitiendo que nunca le ha gustado crecer.