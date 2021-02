Belinda comparte fotografías de su niñez junto a su abuela

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Belinda perdió a su abuela Juana Moreno, y aseguró que fue un gran golpe en su vida. Pero para honrar su memoria, subió a su cuenta de Instagram un par de fotografías donde aparece junto a su abuelita.

La abuelita de Belinda perdió la vida el pasado 10 de febrero, y debido a las restricciones sanitarias por el Covid-19, no pudo ver a su abuela como hubiera deseado.

“Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo. Abuelita te amo, Te amo con locura y siempre estarás en mi corazón y en mi mente. No sé cómo superar esto, no sé cómo superar esta tristeza, este vacío. Quiero que se acabe todo esto. No aguanto más”, escribió la cantante.