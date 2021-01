Armando Manzanero presintió su muerte; el cantante se despidió

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Elena Villa, viuda de Armando Manzanero, confesó que el cantante presintió que algo iba a pasar ya que se despidió de ella y le dedicó unas palabras muy hermosas.

Durante una entrevista al programa “Sale el Sol”, Villa habló del momento difícil que pasan su ella y su familia. También puntualizó que el cantautor se encontraba muy feliz con la vida que tenía.

La viuda de Manzanero destacó que ahora que hace un recuento, parece que el cantante presintió su muerte, y que justo un mes antes celebraron una noche muy romántica en donde le dio las gracias por muchas cosas.

“Definitivamente han sido los días que nunca imaginé que pudiera vivir … parece que él supiera, porque hace un mes el día 28 en una tarde, me dijo ‘te quiero agradecer por la vida tan preciosa que me diste’. Un mes antes, él me dijo muchas cosas especiales”, comentó.

Asimismo en su entrevista, Laura Elena Villa describió cómo fue la cena que tuvo con Armando Manzanero en noviembre.

“Me dijo ‘especialmente te quiero dar las gracias por lo feliz que soy’, o sea, y yo dije, era el 28 de noviembre, me regaló unos vestidos, me invitó a cenar, tomamos una copa de vino, nos la pasamos increíble, me dijo ‘ha sido la mejor luna de miel que me has dado’, y eso fue el 28 de noviembre, al mes, él fallece”.