“Apocalypse Now” y “Rocky I-VIII” en viernes de Netflix

Apocalypse Now Redux

Directores: Francis Ford Coppola

Estreno: 23 de octubre

Conviene decirlo desde un principio. Hoy como ayer, Apocalypse Now sigue siendo una experiencia cinematográfica única, uno de los films fundamentales de la historia del cine estadounidense y quizá la mejor película de Francis Ford Coppola, lo que no es poco decir del autor de la saga de El Padrino.

En 2001, el director lanzó esta versión, con 49 minutos más que la original, una odisea de tres horas que sigue la arriesgada misión a Camboya de un capitán del ejército para asesinar a un coronel renegado.

Apocalypse Now Redux es de visión imprescindible no sólo para aquellos que nunca vieron la película, o sólo vieron su versión original, sino también para los espectadores que recuerdan el impacto que producía Apocalypse Now en la sagrada oscuridad del cine.

Rocky I-VIII

Directores: John G. Avildsen, Sylvester Stallone, Ryan Coogler

Estreno: 23 de octubre

Hay ocho películas de la saga Rocky; una saga en sentido estricto, porque hay más de una generación de personajes. Con mayor precisión puede decirse que se trata de ocho películas con Rocky Balboa, seis de ellas “Rocky” y dos “Creed” (1976, 1979, 1982, 1985, 1990, 2006, 2015 y 2018).

La historia sigue al boxeador de barrio pobre de Filadelfia que asciende a puro esfuerzo y convicción.

De las seis “Rocky”, cuatro fueron dirigidas por su protagonista y creador, esa estrella de Hollywood que se convirtió en tal cosa gracias al guion de la primera Rocky, que escribió en tiempo récord, en velocidad de leyenda: en tres días y medio. En Creed, Rocky se convierte en algo así como un nuevo Mickey (Burgess Meredith, el entrenador de la primera a la tercera).