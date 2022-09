¿Ángela Aguilar y Majo Aguilar enemigas? Así responde Majo

Foto: Cortesía.

MÉXICO.- La dinastía Aguilar es muy grande, sin embargo; quien últimamente ha estado en las cima del éxito es Ángela Aguilar la hija más chica de Pepe Aguilar. Muchas de las veces se compara a Majo Aguilar con Ángela, pues muchos aseguran que ambas son muy bellas y talentosas. Recordemos que Majo es prima de Ángela. Pero, ¿será qué Ángela Aguilar y Majo Aguilar son enemigas? Así respondió Majo.

En un nuevo encuentro con los medios de comunicación, Majo Aguilar reveló si considera rival a su prima Ángela Aguilar.

Una periodista cuestionó a Majo sobre su relación con Ángela Aguilar, tras esto, Majo, de 28 años de edad, soltó una carcajada donde después aseguró que nunca hablará mal de su familia.

“Perdón, me río porque siento que esperan una respuesta agresiva que no va a pasar”, dijo.

Majo Aguilar aseguró que respeta a su prima Ángela Aguilar, de 18 años, por ser mujer, un gran ser humano y una gran artista.

Finalmente terminó diciendo que no busca una rivalidad con su prima dejando claro que Ángela Aguilar y Majo Aguilar no son enemigas, pues ella no se compara con ella, porque cada una tiene su talento además de que la quiere mucho.

“Creo mucho en mí y la gente confía en mí, entonces ni buscar eso (una rivalidad), la quiero mucho”.

Majo Aguilar en colaboración musical con Ángela Aguilar

La cantante Majo afirmó que le gustaría realizar un dueto con su prima Ángela Aguilar, pero hasta el momento no ha platicado sobre esto con ella ya que cuando suelen toparse lo hacen como familia y dejan los proyectos a un lado.